Руководитель клуба НБА: Пэт Райли не обменяет Уиггинса в «Лейкерс» из-за Леброна

Неназванный руководитель одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявил, что обмен между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с участием Эндрю Уиггинса невозможен из-за плохих отношений президента «Хит» Пэта Райли и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Я был бы ошеломлён, если бы Пэт Райли согласился на этот обмен. Вы действительно думаете, что Пэт хочет помочь Леброну Джеймсу? Он всё ещё злится из-за того, что Леброн ушёл из Майами. Я не думаю, что этот обмен произойдёт», — приводит слова руководителя издание Lakers Daily.

Леброн присоединился к «Майами» в 2010-м, а после четырёх сезонов в команде вернулся в «Кливленд Кавальерс».