Все новости
Главная Баскетбол Новости

«Станет уроком». Кирилл Темиров — о поражении «Локомотива-Кубань» в предсезонке

«Станет уроком». Кирилл Темиров — о поражении «Локомотива-Кубань» в предсезонке
Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров поделился мнением об игре своей команды после поражения в товарищеском матче с турецкой командой «Тюрк Телеком» (82:96).

«Нам нельзя так начинать, как мы сделали в этой игре: допустили ненужные потери, которых вообще не должно было быть. Нас за это наказали… Этот матч станет для нас уроком. Нам необходимо извлечь из него ошибки и продолжать готовиться к предстоящему сезону», — сказал Темиров в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива-Кубань».

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 28 сентября в 14:00 мск. В первом матче сезона сойдутся «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

