Баскетбол

Новый тренер «Локомотива-Кубань» Юдин прокомментировал поражение перед стартом Единой лиги

Новый тренер «Локомотива-Кубань» Юдин прокомментировал поражение перед стартом Единой лиги
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал игру своей команды после поражения в товарищеском матче с турецкой командой «Тюрк Телеком» (82:96).

«Много что не получилось, плохо начали в первой половине. Были очень глупые ошибки, позволили реализовать очень много бросков противнику. Из 29 очков в первой четверти, 15 из них — подарки для соперника. Какие-то вещи получаются у нас неплохо, какие-то — очень плохо. Будем готовиться к игре с «Уралмашем», — сказал Юдин в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» проводил предсезонную подготовку в Турции, где провёл семь матчей. Четыре из них завершились победой для краснодарской команды, три — поражением.

