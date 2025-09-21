Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА: Егор Дёмин может стать игроком стартовой пятёрки «Бруклина» в начале сезона

Аналитик НБА: Егор Дёмин может стать игроком стартовой пятёрки «Бруклина» в начале сезона
,
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик издания Nets Wire Шариф Филипс-Китон заявил о том, что 19-летний российский защитник Егор Дёмин может стать игроком стартовой пятёрки клуба НБА «Бруклин Нетс» в начале сезона-2025/2026.

«На данный момент всё указывает на то, что именно Дёмин начнёт сезон в стартовом составе: его выступления на Летней лиге в Лас-Вегасе в июле произвели впечатление после того, как он был выбран под восьмым номером на драфте НБА — 2025. Впрочем, тренер Жорди Фернандес может варьировать составы — и тогда Тайриз Мартин или Дэнни Вульф тоже могут получить время на позиции разыгрывающего.

19-летнему Дёмину предстоит серьёзная работа над собой. Ему необходимо улучшить бросок, чтобы растягивать оборону, и научиться стабильно создавать моменты без помощи заслонов. В Лас-Вегасе он сумел на время заглушить разговоры о слабой точности, но его неспособность атаковать кольцо без экрана вызвала тревогу. Разобраться с этими проблемами придётся прямо по ходу сезона», — говорится в статье.

Материалы по теме
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android