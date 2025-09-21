Аналитик НБА: Егор Дёмин может стать игроком стартовой пятёрки «Бруклина» в начале сезона

Аналитик издания Nets Wire Шариф Филипс-Китон заявил о том, что 19-летний российский защитник Егор Дёмин может стать игроком стартовой пятёрки клуба НБА «Бруклин Нетс» в начале сезона-2025/2026.

«На данный момент всё указывает на то, что именно Дёмин начнёт сезон в стартовом составе: его выступления на Летней лиге в Лас-Вегасе в июле произвели впечатление после того, как он был выбран под восьмым номером на драфте НБА — 2025. Впрочем, тренер Жорди Фернандес может варьировать составы — и тогда Тайриз Мартин или Дэнни Вульф тоже могут получить время на позиции разыгрывающего.

19-летнему Дёмину предстоит серьёзная работа над собой. Ему необходимо улучшить бросок, чтобы растягивать оборону, и научиться стабильно создавать моменты без помощи заслонов. В Лас-Вегасе он сумел на время заглушить разговоры о слабой точности, но его неспособность атаковать кольцо без экрана вызвала тревогу. Разобраться с этими проблемами придётся прямо по ходу сезона», — говорится в статье.