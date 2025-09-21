Легионер «Зенита» считает победу в Единой лиге с УНИКСом любимым моментом в карьере

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич заявил, что победа в Единой лиге ВТБ является любимым моментом в его карьере.

— Во сколько ты забил свой первый данк?

— В игре? В 21 год.

— Твой любимый баскетбольной момент?

— Победа в Единой лиге.

— Какой совет ты бы дал молодым игрокам?

— Верить в себя и стоять на своём.

— Твой любимый музыкант и его любимая песня?

— Дрейк. За всё время. Marvins Rooms

— Твой любимый мультик?

— «Том и Джерри», — приводит слова Димитриевича пресс-служба питерцев.

Димитриевич выступал в Единой лиге с сезона-2022/2023 по сезон-2023/2024. В 2023-м вместе с казанцами он стал чемпионом российского первенства, а сам игрок был признан MVP плей-офф. А в 2024-м — MVP регулярного чемпионата.