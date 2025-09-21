Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Дурдом». Сразу пять игроков «Бостона» проигнорировали звонки Брауна во время стрима

«Дурдом». Сразу пять игроков «Бостона» проигнорировали звонки Брауна во время стрима
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер команды НБА «Бостон Селтикс» Джейлен Браун попал в забавную ситуацию во время трансляции на Twich. Его звонки одноклубникам были проигнорированы.

«Посмотрим, ответит ли Ди Уайт [Деррик Уайт]. Ди Уайт тоже женат, так что вы понимаете, о чём я? Чёрт, банда, 0:2. Ладно, я звоню Неемиашу [Кете] прямо сейчас… Чёрт, становится очень грустно, 0:3. Давайте позвоним Джордану [Уолшу]?! Я врежу ему по затылку, если Джей-Уолш не возьмёт трубку, у нас будут проблемы… Так, и тут мы не смогли поболтать. Парни, всё плохо — 0:4.

Боже, я хотел поболтать со своими корешами. Я позвонил четырём товарищам по команде, никто не ответил. Это дурдом. Так, давайте использовать козырь в виде Джей-Ти [Джейсон Тейтум]...(Тейтум не взял трубку). Что происходит? Я позвонил пятерым, пятерым братанам… Я что-то делаю не так. Мне нужно разобраться в себе. Чат, я должен взять себя в руки», — сказал Браун в эфире.

Позже один из фанатов написал в чате, что Джейлен просто сменил номер телефона: «Браун сменил номер, поэтому они не отвечали на звонки. В конце концов Пэйтон Притчард перезвонил позже и спросил, кто беспокоил его».

Материалы по теме
Неемиаш Кета станет основным центровым «Бостона» в новом сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android