«Дурдом». Сразу пять игроков «Бостона» проигнорировали звонки Брауна во время стрима

Лидер команды НБА «Бостон Селтикс» Джейлен Браун попал в забавную ситуацию во время трансляции на Twich. Его звонки одноклубникам были проигнорированы.

«Посмотрим, ответит ли Ди Уайт [Деррик Уайт]. Ди Уайт тоже женат, так что вы понимаете, о чём я? Чёрт, банда, 0:2. Ладно, я звоню Неемиашу [Кете] прямо сейчас… Чёрт, становится очень грустно, 0:3. Давайте позвоним Джордану [Уолшу]?! Я врежу ему по затылку, если Джей-Уолш не возьмёт трубку, у нас будут проблемы… Так, и тут мы не смогли поболтать. Парни, всё плохо — 0:4.

Боже, я хотел поболтать со своими корешами. Я позвонил четырём товарищам по команде, никто не ответил. Это дурдом. Так, давайте использовать козырь в виде Джей-Ти [Джейсон Тейтум]...(Тейтум не взял трубку). Что происходит? Я позвонил пятерым, пятерым братанам… Я что-то делаю не так. Мне нужно разобраться в себе. Чат, я должен взять себя в руки», — сказал Браун в эфире.

Позже один из фанатов написал в чате, что Джейлен просто сменил номер телефона: «Браун сменил номер, поэтому они не отвечали на звонки. В конце концов Пэйтон Притчард перезвонил позже и спросил, кто беспокоил его».