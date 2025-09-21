Скидки
Баскетбол

Фото: Халибёртон посетил шоу WWE Wrestlepalooza, приехав на арену с комментатором Макафи

Фото: Халибёртон посетил шоу WWE Wrestlepalooza, приехав на арену с комментатором Макафи
Комментарии

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, посетил шоу WWE Wrestlepalooza, которое прошло в ночь на 21 сентября на домашней арене «Пэйсерс».

Фото: Кадр из трансляции

Тайриз появился в открытии шоу, прибыв на арену «Банкерс Лайф Филдхаус» на внедорожнике вместе с популярным комментатором Пэтом Макафи в футболке легендарного 17-кратного чемпиона федерации Джона Сины.

Позже Тайриз пришёл на первый ряд с новой линейкой своих именных кроссовок PUMA Hali.

Халибёртон сейчас проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия

