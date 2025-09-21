Скидки
Звезда WNBA Кларк рассказала о штрафе от ассоциации за комментарий в социальных сетях

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитницы за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», была оштрафована на $ 200 за комментарий в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Кларк написала под кадрами серии первого раунда плей-офф WNBA между её командой и «Атлантой Дрим» комментарий: «Судьи не смогут нас остановить», за что лига оштрафовала одну из главных звёзд на $ 200.

Баскетболистки «Фивер» выиграли в первом раунде со счётом 2-1 и вышли на «Лас-Вегас Эйсес».

Сама спортсменка не выходила на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

