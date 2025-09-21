Эйжа Уилсон стала абсолютной рекордсменкой WNBA по количеству званий MVP сезона

29-летняя американская профессиональная баскетболистка Эйжа Уилсон, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Лас-Вегас Эйсес», стала абсолютной рекордсменкой лиги по количеству званий самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона.

Уилсон была признана MVP сезона-2025, что стало для американки, играющей на позиции тяжёлого форварда, четвёртым достижением в карьере. Предыдущие три награды Эйжа получила в 2020, 2022 и 2024 году.

Баскетболистки «Лас-Вегаса» заняли второе место в регулярном сезоне, одержав 30 побед при 14 поражениях. В первом раунде плей-офф они оказались сильнее «Сиэтл Шторм» — 2-1. Во втором встретятся с «Индианой Фивер».