Легенда «Лейкерс» объяснил, чем Дончич напоминает ему Мэджика Джонсона

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джеймс Уорти рассказал, чем 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич напоминает ему легендарного соотечественника Мэджика Джонсона.

«У Мэджика и Луки есть одна общая черта — они умеют делать моментальные броски. Кроме того, оба парня отлично делают подборы и быстро оценивают всю ситуацию на площадке. Им удаётся точно рассчитывать свои шаги и предугадывать, где окажется соперник или партнёр по команде», — приводит слова Уорти портал Basketball Network.

Ранее Джеймс Уорти указал на главную проблему команды сегодня.