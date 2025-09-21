Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Лейкерс» объяснил, чем Дончич напоминает ему Мэджика Джонсона

Легенда «Лейкерс» объяснил, чем Дончич напоминает ему Мэджика Джонсона
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джеймс Уорти рассказал, чем 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич напоминает ему легендарного соотечественника Мэджика Джонсона.

«У Мэджика и Луки есть одна общая черта — они умеют делать моментальные броски. Кроме того, оба парня отлично делают подборы и быстро оценивают всю ситуацию на площадке. Им удаётся точно рассчитывать свои шаги и предугадывать, где окажется соперник или партнёр по команде», — приводит слова Уорти портал Basketball Network.

Ранее Джеймс Уорти указал на главную проблему команды сегодня.

Материалы по теме
Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти указал на главную проблему команды сегодня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android