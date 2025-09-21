Скидки
Кармело Энтони назвал свой лучший сезон в НБА. Он не связан с «Нью-Йорком»

Член Зала славы баскетбола, а также 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони рассказал, что считает лучшим в своей профессиональной карьере в НБА сезон-2021/2022, в рамках которого он выступал за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Честно говоря, мой лучший год в карьере был в «Лейкерс». Сейчас эпоха цифр и аналитики. Поэтому если взглянуть на статистику, эффективность и процент реализованных бросков, то год, проведённый в «Лейкерс», стал одним из самых успешных за все 19 сезонов», — приводит слова Энтони портал NBA Analysis.

