Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36-летний Дюрант сообщил, до какого возраста планирует играть в НБА

36-летний Дюрант сообщил, до какого возраста планирует играть в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, поделился мыслями насчёт завершения профессиональной карьеры.

«Я хочу играть как можно дольше. Но пока у меня нет понимания, когда точно завершу карьеру. Конечно, я каждый год думаю об уходе и о том, как это будет.

Сейчас мне даже думать об этом не хочется, но, когда мне каждый день задают эти вопросы, я не могу не думать об этом. Мне всё ещё нравится ходить в зал. Мне всё ещё нравится эта борьба за то, чтобы каждый день становиться лучше и оттачивать мастерство игрока НБА. Так что, надеюсь, мне будет за 40 и я смогу играть до этого времени», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Материалы по теме
Дюрант восстановил доступ к своим биткоинам, они выросли за это время на 18 600%
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android