36-летний Дюрант сообщил, до какого возраста планирует играть в НБА

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, поделился мыслями насчёт завершения профессиональной карьеры.

«Я хочу играть как можно дольше. Но пока у меня нет понимания, когда точно завершу карьеру. Конечно, я каждый год думаю об уходе и о том, как это будет.

Сейчас мне даже думать об этом не хочется, но, когда мне каждый день задают эти вопросы, я не могу не думать об этом. Мне всё ещё нравится ходить в зал. Мне всё ещё нравится эта борьба за то, чтобы каждый день становиться лучше и оттачивать мастерство игрока НБА. Так что, надеюсь, мне будет за 40 и я смогу играть до этого времени», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.