Эргин Атаман: НБА — это шоу, в отличие от Евролиги, где ещё есть конкуренция

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман поделился своим взглядом на разницу между НБА и Евролигой.

«Уровень Евробаскета в этом году был очень высоким. Евробаскет представляет собой смесь Евролиги и НБА, и для меня это был поистине замечательный опыт. Я всегда говорил, что европейский баскетбол, особенно Евролига, значительно вырос.

Для меня НБА — это скорее шоу, тогда как Евролига — это сочетание шоу и настоящей конкуренции. Даже в начале сезона матчи Евролиги напоминают матчи плей-офф. Я считаю, что Евролига приносит болельщикам больше удовольствия [чем НБА].

Заметил одну вещь — возможно, я ошибаюсь, — но посещаемость матчей Евролиги растёт, в то время как в НБА она снижается по сравнению с предыдущими годами. Европейцы любят смотреть матчи, напоминающие финалы. И теперь в Евролиге также есть много звёзд. Я думаю, что НБА отчасти утратила свою популярность в Европе. Вот почему они сейчас хотят прийти и создать новую лигу в Европе.

Я надеюсь, что европейский баскетбол будет процветать. Конечно, у НБА великолепный маркетинг, но качество игры в Европе сейчас значительно выше, особенно в регулярном чемпионате. Конечно, плей-офф и финал НБА — это нечто особенное, но с 1 октября Евролига будет на самом высоком уровне в мире», — приводит слова Атамана портал Eurohoops.