Джейлен Браун: в «Бостоне» наступила новая эра, половина команды ушла. Всё перевернулось

28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун высказался о «кельтах» в связи с изменениями в составе команды.

«Всё это лето было просто сумасшедшим. Наступила новая эра для «Бостона». Половина команды ушла. Желаю ушедшим парням всего наилучшего. Я ценю их. Они были отличными товарищами по команде. Немного грустно с ними расставаться. Всё как-то изменилось и перевернулось», — приводит слова Брауна портал NBA Analysis.

Ранее появилось видео того, как Джейлен Браун сыграл один на один против директора одной из американских школ.