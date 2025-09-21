«Мужик, чем ты занимаешься?» Баркли назвал единственную проблему О'Нила в роли аналитика

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли рассказал, в чём заключается проблема легендарного соотечественника Шакила О'Нила в роли эксперта.

«Единственная проблема с Шаком была… В первом шоу [на телеканале TNT] Шак стал вытворять что-то безумное. Во втором шоу то же самое, как и в третьем. Сезон НБА только начался, на дворе ещё октябрь, и мы провели собрание нашей команды: «Эй, мужик, чем ты занимаешься?» Он ответил: «Я хочу развлекать людей». Знаю, мы хотим развлекать людей, но отсняли только три шоу, а впереди ещё шесть или семь месяцев. Мы ему сказали: «Ты не можешь вытворять безумства каждый вечер. С такими темпами ты через шесть программ подожжёшь себя (улыбается). Чувак, мы не собираемся нагнетать обстановку, но невозможно сходить с ума всё это время», — приводит слова Баркли портал The Sports Rush.