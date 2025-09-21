Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант дал совет молодым игрокам, чтобы те стали успешными

Кевин Дюрант дал совет молодым игрокам, чтобы те стали успешными
Комментарии

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, дал совет молодым игрокам.

«Не пытайтесь изменить свою личность. Не переусердствуйте, просто будьте собой. Покажите свою игру, и люди потянутся к вам», — приводит слова Дюранта портал The Sports Rush.

Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».

Комментарии
