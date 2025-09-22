Скидки
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл установил несколько личных рекордов в тренажёрном зале — источник

В «Шарлотт Хорнетс» в предстоящем сезоне-2025/2026 станут уделять особое внимание развитию игровых и лидерских качеств американца Ламело Болла. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Согласно имеющейся информации, Боллу предстоит сделать следующий шаг в руководстве молодым составом. Главный тренер Чарльз Ли считает, что приход Колина Секстона сыграет ключевую роль в этом процессе. Секстон уже оказал влияние на культуру команды, привнося в неё энергию и дух соперничества, которые, по словам Ли, «улучшают всю атмосферу».

По словам Ли, Болл и Секстон общаются как на площадке, так и за её пределами, часто оставаясь после тренировок, чтобы поговорить и наладить дружеские отношения. Недавно Ли ужинал с Боллом и президентом команды Джеффом Петерсоном, чтобы обсудить цели, летнюю работу и личностный рост.

Он отметил, что Болл установил несколько личных рекордов в тренажёрном зале в межсезонье, сосредоточившись на укреплении своей базы, чтобы справиться с тяжёлым графиком из 82 игр.

