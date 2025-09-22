Скидки
«Единственное, что смутило». Елатонцев — о переходе в «Локо» трёх топовых легионеров

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился мнением о ходах клуба на трансферном рынке в межсезонье. Напомним, в клуб из Краснодара перешли такие статусные игроки, как Ройс Хэмм, Джеремайя Мартин и Винс Хантер.

— Как отнеслись к подписаниям топовых легионеров Ройса Хэмма, Джеремайи Мартина, Винса Хантера?
— Отнёсся отлично. Интересно будет поиграть с такими именитыми игроками, которые уже показали свой уровень в лиге. Единственное, что меня немного, так сказать, смутило — то, что у нас слишком много сейчас игроков на четвёртой и пятой позициях. Но тренер сказал, что будем искать схемы и сочетания, чтобы все играли и были довольны, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
