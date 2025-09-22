Елатонцев оценил игру «Локомотива» при главном тренере Ведищеве

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев рассказал, как оценивает выступление команды под руководством Андрея Ведищева. Специалист оставил пост главного тренера по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ, где команда уступила в матче за бронзу.

— Как вы можете оценить «Локо» при Андрее Ведищеве?

— В целом хорошо. Конечно, не добились поставленных результатов, но были близки. В седьмой игре с «Зенитом» немного не хватило где-то везения, удачи, ещё чего-то, может, немного мастерства.

Но я бы не сказал, что мы играли плохо, просто где-то не дожали и были очень близки к цели, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

