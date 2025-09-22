Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елатонцев оценил игру «Локомотива» при главном тренере Ведищеве

Елатонцев оценил игру «Локомотива» при главном тренере Ведищеве
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев рассказал, как оценивает выступление команды под руководством Андрея Ведищева. Специалист оставил пост главного тренера по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ, где команда уступила в матче за бронзу.

— Как вы можете оценить «Локо» при Андрее Ведищеве?
— В целом хорошо. Конечно, не добились поставленных результатов, но были близки. В седьмой игре с «Зенитом» немного не хватило где-то везения, удачи, ещё чего-то, может, немного мастерства.

Но я бы не сказал, что мы играли плохо, просто где-то не дожали и были очень близки к цели, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android