Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елатонцев высказался об уходе из «Локомотива» Мартюка, Емченко и Узинского

Елатонцев высказался об уходе из «Локомотива» Мартюка, Емченко и Узинского
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев дал комментарий по поводу ухода из команды российских игроков Андрея Мартюка, Владислава Емченко и Дмитрия Узинского. Баскетболисты покинули краснодарский клуб по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

— Из «Локо» ушло много российских игроков. Как отнеслись к уходу Мартюка, Емченко и Узинского?
— Конечно, немного расстроился, потому что с этими парнями уже много лет играли. Сперва было немного тяжело и грустно расставаться с ними, но это баскетбол, здесь это в порядке вещей.

Теперь будем встречаться по разные стороны баррикад. Будет очень интересно сыграть против них, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android