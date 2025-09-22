Елатонцев высказался об уходе из «Локомотива» Мартюка, Емченко и Узинского

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев дал комментарий по поводу ухода из команды российских игроков Андрея Мартюка, Владислава Емченко и Дмитрия Узинского. Баскетболисты покинули краснодарский клуб по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

— Из «Локо» ушло много российских игроков. Как отнеслись к уходу Мартюка, Емченко и Узинского?

— Конечно, немного расстроился, потому что с этими парнями уже много лет играли. Сперва было немного тяжело и грустно расставаться с ними, но это баскетбол, здесь это в порядке вещей.

Теперь будем встречаться по разные стороны баррикад. Будет очень интересно сыграть против них, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

