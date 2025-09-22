«Неприятно терять такого игрока». Елатонцев высказался о переходе легионера в ЦСКА

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился мнением об уходе Антониуса Кливленда в ЦСКА. Кирилл подчеркнул, что переход игрока — обычная практика в баскетболе, но для краснодарского клуба это будет неприятная потеря.

— Уход Антониуса Кливленда в ЦСКА — это большая потеря для «Локо»?

— Думаю, да. Неприятно терять такого игрока. Он очень много пользы давал как в защите, так и в нападении. Опять же, это баскетбол, здесь совершенно нормально, что игроки переходят в другие клубы. У нас сейчас есть шикарные игроки на позиции Кливленда.

Считаю, это не сильно ударит по нам. Конечно, немного жалко, что он ушёл, но ничего не поделать — будем играть. Команда провела отличное межсезонье и усилила первую и вторую позиции, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

