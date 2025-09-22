Елатонцев назвал команды Единой лиги, в играх с которыми всегда хочет побеждать

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев рассказал о своей мотивации в матчах с топ-клубами Единой лиги ВТБ: с ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом». Елатонцев подчеркнул, что игры с командами «большой четвёрки» можно использовать как шанс создать определённый задел для плей-офф.

— В прошлом сезоне вы великолепно играли в матчах с топ-клубами — 16 очков с «Зенитом», 15 очков с УНИКСом и 14 очков с ЦСКА и ещё несколько ярких встреч. В чём причина успеха?

— Я думаю, что на игры с топ-клубами мы подходим более мотивированными. Мой настрой на матчи с «большой четвёркой» всегда максимальный. Каждый раз хочется обыграть ЦСКА, УНИКС, «Зенит», — это даёт тебе определённый задел на плей-офф, мотивацию и понимание, что их можно побеждать.

У нас для этого есть все возможности, остаётся только стараться, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки: