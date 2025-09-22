«Бегают как собаки». Кирилл Елатонцев высказался о соперниках «Локомотива» в ЕЛ

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев рассказал о трудностях команды в матчах с клубами Единой лиги ВТБ, где краснодарцы считаются фаворитами. Кирилл высказал мнение, что для стабильной игры «Локо» нужно подходить к каждой встрече с максимальной концентрацией, как к матчам с топ-клубами.

— Результаты говорят нам о том, что на игры с клубами «большой четвёрки» «Локо» собирается и показывает свой максимум, а с другими часто бывают огрехи. С чем это связано?

— Может казаться, что мы расслабляемся, но я бы так не сказал, потому что на каждую игру мы выходим с одной целью — победить. Честно, не знаю, почему так происходит… В какой-то момент теряем нить игры, не реализуем свои броски… Когда начинаем проигрывать, соперники чувствуют, что могут нас обыграть, и у них просыпается экстрамотивация обыграть топ-клуб. Они начинают играть ещё лучше, появляется задор.

Нам же в такой момент бывает сложно найти свою игру, потому что у соперника может всё «полететь», они начнут бегать «как собаки» в хорошем смысле слова, бороться за каждый мяч и сантиметр на площадке. Чтобы не допускать таких ситуаций, надо настраиваться так же, как и на матчи с топ-клубами, стараться играть в свою игру, не сбиваться на индивидуальные действия, которые не свойственны команде, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

