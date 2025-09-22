«Как зверь». Елатонцев назвал игроков Единой лиги, которые поразили его больше других

23-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев рассказал об игроках, которые впечатлили его больше всего. Елатонцев выбрал двух товарищей по команде и двух соперников.

— Был ли игрок за ваше время пребывания в «Локо», который произвёл на вас огромное впечатление на площадке?

— Из напарников я бы точно выделил Патрика Миллера, потому что он играет как зверь (смеётся). С ним очень приятно играть, когда он находится на площадке. Патрик делает очень много, и из-за этого всем проще играть. Он делает разницу на паркете! Намного комфортнее и приятнее играть, когда у тебя есть такой игрок в команде.

Ещё сюда же можно отнести Антониуса (Кливленда). Он очень яркий игрок, который отличился огненными хайлайтами: различные «баззеры» и данки. Смотришь на всё это и думаешь: «Кто это вообще, он человек?»

Из соперников — Ненад Димитриевич, когда он играл за УНИКС. Мы с ним играли и просто не могли его остановить. Также, наверное, Ксавьер Мун в прошлом сезоне, когда он ещё играл — до его травмы. Интересно было за ним смотреть, очень хорошо двигался, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

