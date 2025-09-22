Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кирилл Елатонцев назвал игроков «Локомотива», добившихся наибольшего прогресса

Кирилл Елатонцев назвал игроков «Локомотива», добившихся наибольшего прогресса
Комментарии

23-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился мнением о товарищах по команде, которые за последние несколько лет добились самого большого прогресса.

«Думаю, все наши русские ребята в «Локомотиве-Кубань» с каждым сезоном становятся лучше. Кирилл Темиров, Антон Квитковских, Всеволод Ищенко — каждый из них сделал шаг вперёд. Правда, Севе немножко не везёт с травмами.

В «Локомотиве-Кубань» все работают и прогрессируют вместе. Приятно видеть, что наши ребята становятся лучше», — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android