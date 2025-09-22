Кирилл Елатонцев назвал игроков «Локомотива», добившихся наибольшего прогресса

23-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился мнением о товарищах по команде, которые за последние несколько лет добились самого большого прогресса.

«Думаю, все наши русские ребята в «Локомотиве-Кубань» с каждым сезоном становятся лучше. Кирилл Темиров, Антон Квитковских, Всеволод Ищенко — каждый из них сделал шаг вперёд. Правда, Севе немножко не везёт с травмами.

В «Локомотиве-Кубань» все работают и прогрессируют вместе. Приятно видеть, что наши ребята становятся лучше», — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА: