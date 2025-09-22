Елатонцев ответил на вопрос о перспективах сборной России на Евробаскете-2025

23-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев ответил на вопрос по поводу перспектив сборной России на Евробаскете-2025, который завершился недавно. Напомним, победу в турнире одержала сборная Германии. В финале немецкие баскетболисты обыграли национальную команду Турции (88:83).

— Наша сборная не затерялась бы на турнире, как считаете?

— Сейчас трудно об этом говорить, потому что сборная не собирается в полном боевом составе. Поэтому сложно судить, как мы бы выглядели, какой состав был бы у нас и так далее, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Достижения сборных России по баскетболу: