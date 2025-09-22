Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елатонцев ответил на вопрос о перспективах сборной России на Евробаскете-2025

Елатонцев ответил на вопрос о перспективах сборной России на Евробаскете-2025
Комментарии

23-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев ответил на вопрос по поводу перспектив сборной России на Евробаскете-2025, который завершился недавно. Напомним, победу в турнире одержала сборная Германии. В финале немецкие баскетболисты обыграли национальную команду Турции (88:83).

— Наша сборная не затерялась бы на турнире, как считаете?
— Сейчас трудно об этом говорить, потому что сборная не собирается в полном боевом составе. Поэтому сложно судить, как мы бы выглядели, какой состав был бы у нас и так далее, — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android