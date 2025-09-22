Владимир Гомельский назвал главный трансфер межсезонья Единой лиги — 2025

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал важнейшие переходы в нынешнее межсезонье Единой лиги ВТБ. По его мнению, одним из главных событий стало назначение нового главного тренера в петербургском «Зените».

«Полезность и эффективность любого трансфера можно оценить только после пяти–шести игр команды с её новичками в составе. Самым важным трансфером этого межсезонья считаю подписание «Зенитом» нового главного тренера Александра Секулича», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Секулич ранее уже работал в Единой лиге, возглавляя краснодарский «Локомотив-Кубань», а также занимает пост главного тренера сборной Словении по баскетболу.