Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал главный трансфер межсезонья Единой лиги — 2025

Владимир Гомельский назвал главный трансфер межсезонья Единой лиги — 2025
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал важнейшие переходы в нынешнее межсезонье Единой лиги ВТБ. По его мнению, одним из главных событий стало назначение нового главного тренера в петербургском «Зените».

«Полезность и эффективность любого трансфера можно оценить только после пяти–шести игр команды с её новичками в составе. Самым важным трансфером этого межсезонья считаю подписание «Зенитом» нового главного тренера Александра Секулича», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Секулич ранее уже работал в Единой лиге, возглавляя краснодарский «Локомотив-Кубань», а также занимает пост главного тренера сборной Словении по баскетболу.

Сейчас читают:
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android