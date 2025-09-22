Мария Клюндикова в составе «Миннесоты» выиграла первый матч серии WNBA у «Финикса»

Российская центровая Мария Клюндикова вышла на площадку в составе «Миннесоты Линкс» в матче плей-офф Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) против команды «Финикс Меркури». Встреча завершилась победой команды из Миннесоты со счётом 82:69 (22:24, 18:23, 19:12, 23:10). Счёти в полуфинальной серии — 1-0.

Клюндикова провела на паркете чуть меньше восьми минут, набрала четыре очка, сделала четыре подбора и одну результативную передачу. Её соотечественница Анастасия Олаири Косу участия в матче не принимала.

Самым результативным игроком встречи стала Кортни Уильямс — на её счету 23 очка, восемь подборов и семь передач за 33 минуты 12 секунд.