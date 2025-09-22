Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мария Клюндикова в составе «Миннесоты» выиграла первый матч серии WNBA у «Финикса»

Мария Клюндикова в составе «Миннесоты» выиграла первый матч серии WNBA у «Финикса»
Комментарии

Российская центровая Мария Клюндикова вышла на площадку в составе «Миннесоты Линкс» в матче плей-офф Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) против команды «Финикс Меркури». Встреча завершилась победой команды из Миннесоты со счётом 82:69 (22:24, 18:23, 19:12, 23:10). Счёти в полуфинальной серии — 1-0.

WNBA Подробнее

Клюндикова провела на паркете чуть меньше восьми минут, набрала четыре очка, сделала четыре подбора и одну результативную передачу. Её соотечественница Анастасия Олаири Косу участия в матче не принимала.

Самым результативным игроком встречи стала Кортни Уильямс — на её счету 23 очка, восемь подборов и семь передач за 33 минуты 12 секунд.

Сейчас читают:
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android