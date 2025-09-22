Баркли удивился, почему Леброн Джеймс так поздно начал играть в гольф

Бывший баскетболист Чарльз Баркли задался вопросом, почему звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс так долго не интересовался гольфом. По словам ветерана НБА, сам он давно увлечён этим видом спорта и считает его важной частью своей жизни.

«Я не понимаю, почему Леброну понадобилось так много времени. Гольф — это, наверное, самая захватывающая вещь, которой я когда-либо занимался. От баскетбола я уставал, мне нужен был перерыв после сезона, потому что это большая нагрузка.

Ты устаёшь от тренировок, но я никогда не устаю от гольфа. Каждое поле разное, каждый день приносит что-то новое. Это действительно затягивает», — приводит слова Баркли The Sports Rush со ссылкой на подкаст The Smylie Show.