Шейн Ларкин назвал Алперена Шенгюна сочетанием Адетокунбо и Йокича

Игрок сборной Турции и защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин заявил, что центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн сочетает в себе качества сразу двух звёзд НБА — Янниса Адетокунбо и Николы Йокича.

«Алперен — это игрок особого типа. Он умеет вести мяч, раздавать передачи, атаковать как с дистанции, так и у кольца. У него есть техника, понимание игры и зрелищность. Яннис играет очень мощно, но его стиль нельзя назвать ярким.

Йокич отличается фундаментальностью и высоким баскетбольным интеллектом, но и его игра не выглядит эффектной. А у Алперена есть и сила, и интеллект, и элементы шоу. И всё это в 23 года, когда он ещё только развивается», — приводит слова Ларкина Fafeaway World со ссылкой на Hoops Hype.