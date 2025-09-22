Скидки
Баскетбол Новости

Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс получил должность в структуре НБА

Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс получил должность в структуре НБА
Бывший капитан ЦСКА, тяжёлый форвард Кайл Хайнс начал работу в структуре «Лонг‑Айленд Нетс», фарм‑команды «Бруклин Нетс», в качестве ассистента генерального менеджера, сообщает пресс‑служба клуба. Фарм‑клуб выступает в Лиге развития НБА (G-лига).

Кайл Хайнс завершил профессиональную карьеру в 2024 году. В ЦСКА он играл с 2013 по 2020 год и был капитаном команды, становился победителем Евролиги четыре раза. Также американский баскетболист выступал за итальянские «Вероли» и «Милан», немецкий «Брозе» и греческий «Олимпиакос».

В 2008-м Хайнс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, но не был выбран.

