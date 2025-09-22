Кущенко ответил, почему Суперкубок Единой лиги впервые вынесли за пределы России

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о проведении Суперкубка турнира 2025 года за пределами России.

— Сербские клубы уже принимали участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, однако впервые турнир проходит за пределами России. Как появилась эта идея и почему выбор пал именно на Белград?

— Сегодня Белград по праву считается одной из баскетбольных столиц Европы. Во многом это заслуга богатых традиций сербского баскетбола и впечатляющих исторических успехов страны в этом виде спорта. В Сербии баскетбол — не просто игра, а часть национальной идентичности, почти что религия.

Не случайно именно сербские клубы первыми откликнулись на наше приглашение и с энтузиазмом участвовали в первых розыгрышах Суперкубка в Москве. Мы постоянно поддерживали тесный контакт с тренерами и руководителями этих команд, и очень благодарны им за активное участие в нашем турнире. Благодаря их положительным отзывам мы увидели, что движемся в правильном направлении, и получили дополнительную уверенность в развитии проекта. Так и возникла мысль провести Суперкубок в одном из лучших баскетбольных городов Европы — в Белграде.

Конечно, путь был непростым, но при поддержке государственных структур, городской администрации, Сербской федерации баскетбола и наших партнёров-организаторов нам удалось реализовать этот замысел. Мы надеемся, что турнир пройдёт успешно и станет ещё одним важным шагом на пути укрепления сотрудничества между Лигой ВТБ и баскетбольным сообществом Сербии, — приводит слова Кущенко Kurir.