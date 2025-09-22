Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко ответил, почему Суперкубок Единой лиги впервые вынесли за пределы России

Кущенко ответил, почему Суперкубок Единой лиги впервые вынесли за пределы России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о проведении Суперкубка турнира 2025 года за пределами России.

— Сербские клубы уже принимали участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, однако впервые турнир проходит за пределами России. Как появилась эта идея и почему выбор пал именно на Белград?
— Сегодня Белград по праву считается одной из баскетбольных столиц Европы. Во многом это заслуга богатых традиций сербского баскетбола и впечатляющих исторических успехов страны в этом виде спорта. В Сербии баскетбол — не просто игра, а часть национальной идентичности, почти что религия.

Не случайно именно сербские клубы первыми откликнулись на наше приглашение и с энтузиазмом участвовали в первых розыгрышах Суперкубка в Москве. Мы постоянно поддерживали тесный контакт с тренерами и руководителями этих команд, и очень благодарны им за активное участие в нашем турнире. Благодаря их положительным отзывам мы увидели, что движемся в правильном направлении, и получили дополнительную уверенность в развитии проекта. Так и возникла мысль провести Суперкубок в одном из лучших баскетбольных городов Европы — в Белграде.

Конечно, путь был непростым, но при поддержке государственных структур, городской администрации, Сербской федерации баскетбола и наших партнёров-организаторов нам удалось реализовать этот замысел. Мы надеемся, что турнир пройдёт успешно и станет ещё одним важным шагом на пути укрепления сотрудничества между Лигой ВТБ и баскетбольным сообществом Сербии, — приводит слова Кущенко Kurir.

Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Суперкубок — экзамен для всех: и для наших клубов, и для Единой лиги. Причины очевидны Суперкубок — экзамен для всех: и для наших клубов, и для Единой лиги. Причины очевидны
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android