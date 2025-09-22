«Это помогало мне не бояться». Экс-игрок НБА высказался о влиянии музыки на его карьеру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Куттино Мобли объяснил, как прослушивание музыки помогало ему в профессиональной карьере.

По мнению спортсмена, громкая музыка позволяла ему создавать образ уверенного в себе человека. «Это что-то вроде маски, не так ли? Громкая музыка была отвлечением, потому что я слишком много думал о куче вещей. Из-за чего начинал нервничать и бояться. И это помогало мне не бояться», — приводит слова Мобли издание Fadeaway World.

Куттино Мобли 50 лет. Американец дебютировал в НБА в 1998 году за «Хьюстон Рокетс». Впоследствии играл за «Орландо Мэджик», «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Завершил карьеру в 2008-м.