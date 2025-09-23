В Единой лиге прокомментировали возможное сотрудничество с клубами Сербии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал возможное сотрудничество с баскетбольными клубами из Сербии.

— Каковы долгосрочные планы турнира и можно ли ожидать участия сербских клубов в будущем?

— Для нас большая честь сотрудничать с клубами из Сербии и принимать их в нашем турнире. Мы искренне благодарим команды, которые поддержали нас с самого начала. Одним из первых участников стал «Партизан», и мы очень ценим их доверие. Особая благодарность «Црвене Звезде», которая не только участвует, но и оказывает колоссальную помощь в организации. Уверены, впереди нас ждёт ещё больше совместных проектов.

Один из них уже стартует: со следующего сезона в Лиге ВТБ пройдёт пилотный мини-турнир — совместная инициатива с нашим партнёром, в которой примет участие и команда из Сербии. Этот шаг станет важным этапом в развитии лиги и позволит вывести её на новый международный уровень, — цитирует Кущенко Kurir.