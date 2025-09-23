Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге прокомментировали возможное сотрудничество с клубами Сербии

В Единой лиге прокомментировали возможное сотрудничество с клубами Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал возможное сотрудничество с баскетбольными клубами из Сербии.

— Каковы долгосрочные планы турнира и можно ли ожидать участия сербских клубов в будущем?
— Для нас большая честь сотрудничать с клубами из Сербии и принимать их в нашем турнире. Мы искренне благодарим команды, которые поддержали нас с самого начала. Одним из первых участников стал «Партизан», и мы очень ценим их доверие. Особая благодарность «Црвене Звезде», которая не только участвует, но и оказывает колоссальную помощь в организации. Уверены, впереди нас ждёт ещё больше совместных проектов.

Один из них уже стартует: со следующего сезона в Лиге ВТБ пройдёт пилотный мини-турнир — совместная инициатива с нашим партнёром, в которой примет участие и команда из Сербии. Этот шаг станет важным этапом в развитии лиги и позволит вывести её на новый международный уровень, — цитирует Кущенко Kurir.

Сейчас читают:
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android