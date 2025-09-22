Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Халибёртон рассказал о дружбе с Карри после Олимпиады в Париже

Халибёртон рассказал о дружбе с Карри после Олимпиады в Париже
Комментарии

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон поделился своими впечатлениями о взаимоотношениях со Стефеном Карри после Олимпийских игр в Париже 2024 года. Несмотря на ограниченное игровое время на турнире, защитник «Индианы Пэйсерс» отметил, что общение с Карри стало для него важным опытом, который влияет на его карьеру.

«Я никогда не встречал человека лучше, чем Стеф. Он запоминает людей, заботится о них, и мне посчастливилось учиться у него. После каждой тренировки я старался работать с ним, перенимать подходы и привычки. И вне площадки мы поддерживаем отношения: когда наши команды встречаются, мы обедаем вместе», — приводит слова Халибёртона Fadeaway World.

Материалы по теме
Фото: Халибёртон посетил шоу WWE Wrestlepalooza, приехав на арену с комментатором Макафи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android