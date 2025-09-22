Халибёртон рассказал о дружбе с Карри после Олимпиады в Париже

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон поделился своими впечатлениями о взаимоотношениях со Стефеном Карри после Олимпийских игр в Париже 2024 года. Несмотря на ограниченное игровое время на турнире, защитник «Индианы Пэйсерс» отметил, что общение с Карри стало для него важным опытом, который влияет на его карьеру.

«Я никогда не встречал человека лучше, чем Стеф. Он запоминает людей, заботится о них, и мне посчастливилось учиться у него. После каждой тренировки я старался работать с ним, перенимать подходы и привычки. И вне площадки мы поддерживаем отношения: когда наши команды встречаются, мы обедаем вместе», — приводит слова Халибёртона Fadeaway World.