Хесус Матео назначен главным тренером сборной Испании по баскетболу

Испанский профессиональный баскетбольный тренер Хесус Матео возглавил мужскую сборную Испании по баскетболу. Федерация баскетбола страны официально объявила о назначении специалиста на должность главного тренера сроком на четыре года.

Матео сменил Серджо Скариоло, который руководил сборной в два периода — с 2009 по 2012 и с 2015 по 2025 год. Под руководством Скариоло испанцы завоевали четыре титула Евробаскета (2009, 2011, 2015, 2022), чемпионат мира 2019 года, а также серебро Олимпийских игр 2012 года и бронзу Олимпиады-2016.

Ранее Матео работал в клубе «Реал» последние 11 лет, восемь сезонов был ассистентом тренера, затем возглавил команду после Пабло Ласо. Под его руководством «Реал» выиграл Евролигу в 2023 году и два чемпионата Испании в 2024 и 2025 годах. После этого Скариоло стал главным тренером «Реала», подписав трёхлетний контракт.

