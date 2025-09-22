95% проектов РФБ приостановлены из-за отсутствия поступлений от букмекеров

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что большинство проектов Российской федерации баскетбола (РФБ) временно приостановлены из-за сокращения целевых отчислений от букмекеров. Последние средства фонд получил в марте 2025 года.

«Целевые отчисления были очень серьезным бустом для тех проектов, которые мы делали. Мы рады бы оставить все проекты, но 95% проектов встали на паузу [из-за отсутствия денег от букмекеров], последние деньги мы получили в марте месяце», — приводит слова Кириленко Sports.

Ранее букмекеры перечисляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям, исходя из объёма ставок на конкретные виды спорта. После создания Российского спортивного фонда (РСФ) средства аккумулируются фондом под руководством министра спорта Михаила Дегтярёва. С 1 января 2026 года деньги будут распределяться на конкурсной основе по критериям Минспорта между спортивными федерациями и лигами.