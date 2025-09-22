Джеймс Уорти сравнил Маркуса Смарта с Роном Харпером в «Лейкерс»

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти заявил, что защитник Маркус Смарт может занять для команды роль, схожую с той, которую выполнял Рон Харпер. По мнению Уорти, Смарт полезен не только на площадке, но и в раздевалке.

«Я помню, когда Фил Джексон привёл к нам Рона Харпера. Знаете, Рон ещё мог играть, но, что более важно, он был очень полезен в раздевалке. И тут к вам присоединяется Смарт, который всё ещё может играть в защите, сообразительный.

Он может влиять на игру и в обороне, и поддерживать команду вне площадки. Именно такой игрок иногда решает не только исход матчей, но и атмосферу в команде», — сказал Уорти на YouTube-канале ESPN LA.