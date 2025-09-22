Скидки
Тони Аллен заявил, что современные игроки НБА недостаточно выкладываются в защите

Тони Аллен заявил, что современные игроки НБА недостаточно выкладываются в защите
Комментарии

Бывший защитник «Бостона» и один из лучших оборонительных игроков своего поколения Тони Аллен раскритиковал отношение баскетболистов к игре в защите. По его словам, современные игроки редко готовы делать несколько усилий подряд, ограничиваясь одним-двумя движениями.

«Сегодня мне было бы тяжело играть, потому что я не согласен с тем, как защищаются против пик-н-ролла. Игра в «дропе» кажется мне ленивой. Если нет подстраховки, то пройти заслон становится слишком сложно. В наше время приходилось не только помогать партнёру, но и быстро возвращаться к своему игроку. Это требовало многократных усилий, а сейчас я вижу, что мало кто готов их делать», — сказал Аллен в интервью на YouTube-канале All In.

