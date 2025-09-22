Рэндольф: в НБА становится меньше места для классических «больших» игроков

Бывший форвард Зак Рэндольф заявил, что в современной НБА сокращается роль центровых и тяжёлых форвардов. По его словам, команды всё чаще используют универсальных баскетболистов ростом около 2,00–2,05 м, которые могут играть сразу на нескольких позициях.

«Мне кажется, что больших игроков делают исчезающим видом. Сейчас твои большие – это парни ростом 201–203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд на площадке сразу пять игроков по 203 см. Самый высокий – 206 см, а разыгрывающий – 198–200 см. Так что теперь это называется гибридом. Сегодня игра действительно стала без позиций. Ты должен уметь бросать, ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего и четвёртого номера», – сказал Рэндольф в интервью на YouTube-канале All In.