Пол Пирс: Джейлену Брауну не нужно набирать больше очков в отсутствие Тейтума

Пол Пирс: Джейлену Брауну не нужно набирать больше очков в отсутствие Тейтума
Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс высказался о положении Джейлена Брауна в «Бостон Селтикс»» в отсутствие травмированного Джейсона Тейтума.

«Для Брауна вопрос заключается в том, что он может сделать лучше на площадке. Дело вот в чём: когда вы получаете больше свободы, нужно становиться ответственнее. И дело не только в том, что у него появится больше свободы, теперь он будет в центре внимания.

Он не может думать: «Я должен выйти и набрать больше очков, потому что мы теряем очки из-за Тейтума». Нет, он должен стать ответственнее. Должен сделать игроков вокруг себя лучше. Научиться играть универсальнее. Вот что сделает его лучше в долгосрочной перспективе», — приводит слова Пирса издание Heavy.

Видео: Джейсон Тейтум столкнул своего сына с яхты в воду
