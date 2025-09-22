Скидки
В Единой лиге показали главный трофей Суперкубка — 2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала фотографии кубка, который будет разыгран на Суперкубке лиги в Белграде.

Фото: Единая лига ВТБ

Фото: Единая лига ВТБ

Фото: Единая лига ВТБ

Фото: Единая лига ВТБ

Суперкубок Единой лиги пройдёт с 24 по 25 сентября в Белграде, Сербия. Участниками турнира станут действующий чемпион российского первенства московский ЦСКА, вице-чемпион санкт-петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и арабский коллектив и дебютант Евролиги сезона-2025/2026 «Дубай».

Регулярный чемпионат Единой лиги сезона-2025/2026 стартует уже 28 сентября матчем «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш». Турнир продлится до 22 апреля 2026-го.

Сезон-2025/2026 Евролиги начнётся 30 сентября и продлится до 17 апреля 2026 года.

