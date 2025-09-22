Центровой «Зенита» Мартюк объяснил, почему его любимый спортсмен — легендарный Данкан

25-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Мартюк, играющий на позиции центрового за санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ, назвал своего любимого спортсмена.

— Любимый спортсмен в детстве?

— Как баскетболист скажу, мне очень нравился в детстве Тим Данкан. И нравится в принципе. И движения, и не движения, его этика — всё мне нравилось в этом спортсмене, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

В 1997 году на драфте НБА Данкана под первым пиком выбрала команда «Сан-Антонио Спёрс». В составе техасского коллектива Тим выступал непрерывно вплоть до конца карьеры в 2016-м. За это время он пять раз завоёвывал чемпионство, трижды признавался MVP финала и дважды — MVP регулярного сезона.