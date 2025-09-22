Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Зенита» Мартюк объяснил, почему его любимый спортсмен — легендарный Данкан

Центровой «Зенита» Мартюк объяснил, почему его любимый спортсмен — легендарный Данкан
Комментарии

25-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Мартюк, играющий на позиции центрового за санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ, назвал своего любимого спортсмена.

— Любимый спортсмен в детстве?
— Как баскетболист скажу, мне очень нравился в детстве Тим Данкан. И нравится в принципе. И движения, и не движения, его этика — всё мне нравилось в этом спортсмене, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

В 1997 году на драфте НБА Данкана под первым пиком выбрала команда «Сан-Антонио Спёрс». В составе техасского коллектива Тим выступал непрерывно вплоть до конца карьеры в 2016-м. За это время он пять раз завоёвывал чемпионство, трижды признавался MVP финала и дважды — MVP регулярного сезона.

Сейчас читают:
Легионер «Зенита» считает победу в Единой лиге с УНИКСом любимым моментом в карьере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android