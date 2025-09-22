Скидки
Йокич сейчас лучший игрок НБА по версии ESPN. Впереди оппонентов на 18 голосов

Комментарии

30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», был признан лучшим игроком североамериканской лиги в данный момент изданием ESPN.

Внутри ESPN провели опрос среди аналитиков и экспертов, по которому сербский центровой набрал 19 голосов. Ближайший к нему оппонент с одним голосом — словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

У действующего обладателя награды Самый ценный игрок (MVP) регулярного сезона и финала НБА, а также чемпиона Шея Гилджес-Александера из «Оклахома-Сити Тандер» — 0 голосов.

