Гомельский лаконично отреагировал на продление Пистиолиса в ЦСКА

Гомельский лаконично отреагировал на продление Пистиолиса в ЦСКА
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал продление контракта действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА с главным тренером Андреасом Пистиолисом.

— Как вы отнеслись к продлению контракта тренера Пистиолиса?
— Очень положительно отнёсся, — написал Гомельский на своём портале.

Под началом Пистиолиса красно-синие провели 74 официальных матча (считая три в сезоне-2021/2022, когда Андреас подменял заболевшего Итудиса), из которых выиграли 60 (81,1%).

В сезоне-2024/2025 армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате, но в плей-офф оказались сильнее всех, одолев санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4-2 в финальной серии.

