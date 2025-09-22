Экс-тренер «Лейкерс» Скотт объяснил, почему Леброн ещё не заслужил статую у арены

Бывший игрок и экс главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт объяснил, почему форвард «озёрников» Леброн Джеймс ещё не заслужил статую у арены.

«Нет, статую он не заслужил. Один титул за шесть-семь лет — я не знаю, сколько лет он сейчас в Лос-Анджелесе, однако я думаю, что если он выиграет ещё один, то у него будет шанс. Но прямо сейчас, если вы посмотрите на игроков, у которых есть статуи перед ареной, то это долгожители. Они выступали за «Лейкерс» почти всю свою карьеру и выиграли несколько чемпионств. Я думаю, что единственный, кто этого не сделал, — это, наверное, Джерри Уэст. Однако в остальном Джерри Уэст всю свою карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», и не зря он стал их логотипом. Итак, прямо сейчас, в данный конкретный момент, — а я большой поклонник Леброна Джеймса за то, что он смог сделать на корте и за его пределами, — но статуя? Нет», — приводит слова Скотта издание Lakers Daily.