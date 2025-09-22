Скидки
Лидер и ветеран «Хьюстона» выбыл до конца сезона из-за порванной крестообразной связки

31-летний американский профессиональный баскетболист Фред Ванвлит, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, выбыл до конца сезона-2025/2026 из-за разрыва крестообразной связки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский разыгрывающий принял участие в 60 матчах. В среднем за встречу Фред Ванвлит набирал 14,1 очка, делал 3,7 подбора, отдавал 5,6 передачи, а также совершал 1,5 перехвата.

В межсезонье к клубу присоединился двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант.

