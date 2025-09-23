Скидки
Стефен Карри — лучший американский игрок в данный момент по опросу тренеров НБА

37-летний четырёхкратный чемпион НБА, разыгрывающий защитник и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был признан лучшим американским игроком в североамериканской лиге в опросе тренеров клубов.

Стефен получил 11 голосов, опередив защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса (восемь голосов). У лидера «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла — один голос.

Ранее специалисты также выбрали и лучшего игрока НБА на данный момент, где в доминирующем стиле победил сербский центровой «Денвер Наггетс» и чемпион лиги Никола Йокич.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

