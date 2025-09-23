Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание из США назвало российского новичка «Бруклина» Дёмина скрытым лидером команды

Издание из США назвало российского новичка «Бруклина» Дёмина скрытым лидером команды
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканское спортивное издание Sports Illustrated высказалось о 19-летнем российском защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, который на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был выбран под общим восьмым номером.

«Вклад Егора Дёмина в успехи «Бруклина» выйдет далеко за рамки сухой статистики. Уже сейчас заметно, что у него есть задатки настоящего лидера. И это не просто красивые слова. Пусть Дёмин и не отличается традиционной громкой манерой общения — сказываются и его международный опыт, и адаптация к новой обстановке, — зато его трудолюбие буквально заразительно.

Во время подготовки к драфту НБА Егор тренировался трижды в день: отдельно работал над техникой на площадке, занимался в тренажёрном зале и отрабатывал броски. За короткое время он уже заметно прибавил в дальних бросках по сравнению со своим сезоном в NCAA, где реализовал лишь 27,3% трёхочковых.

Многие эксперты удивились, когда «Нетс» выбрали на драфте сразу трёх игроков с акцентом на плеймейкерские качества — казалось, решение странное. Но в этом есть и свои плюсы: такая конкуренция только подстегнёт рост молодых игроков команды. Дёмин — именно тот человек, который способен мотивировать одноклубников выкладываться на максимум.

Баскетбол занимает в жизни Егора особое место. Это было заметно ещё по его прощальному интервью в университете после вылета из турнира NCAA: он почувствовал поддержку болельщиков и старался отплатить им преданностью на площадке. Многие удивлялись, что этим летом в играх Летней лиги в Лас-Вегасе Дёмин не набирал много результативных передач, зато уверенно попадал трёхочковые. Сам Егор не раз отмечал, что эффективность — аспект, который он хочет улучшить. За игроком, который действует правильно и всегда ставит команду выше личных амбиций, легко пойти», — сказано в статье.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android