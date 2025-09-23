Издание из США назвало российского новичка «Бруклина» Дёмина скрытым лидером команды

Североамериканское спортивное издание Sports Illustrated высказалось о 19-летнем российском защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, который на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был выбран под общим восьмым номером.

«Вклад Егора Дёмина в успехи «Бруклина» выйдет далеко за рамки сухой статистики. Уже сейчас заметно, что у него есть задатки настоящего лидера. И это не просто красивые слова. Пусть Дёмин и не отличается традиционной громкой манерой общения — сказываются и его международный опыт, и адаптация к новой обстановке, — зато его трудолюбие буквально заразительно.

Во время подготовки к драфту НБА Егор тренировался трижды в день: отдельно работал над техникой на площадке, занимался в тренажёрном зале и отрабатывал броски. За короткое время он уже заметно прибавил в дальних бросках по сравнению со своим сезоном в NCAA, где реализовал лишь 27,3% трёхочковых.

Многие эксперты удивились, когда «Нетс» выбрали на драфте сразу трёх игроков с акцентом на плеймейкерские качества — казалось, решение странное. Но в этом есть и свои плюсы: такая конкуренция только подстегнёт рост молодых игроков команды. Дёмин — именно тот человек, который способен мотивировать одноклубников выкладываться на максимум.

Баскетбол занимает в жизни Егора особое место. Это было заметно ещё по его прощальному интервью в университете после вылета из турнира NCAA: он почувствовал поддержку болельщиков и старался отплатить им преданностью на площадке. Многие удивлялись, что этим летом в играх Летней лиги в Лас-Вегасе Дёмин не набирал много результативных передач, зато уверенно попадал трёхочковые. Сам Егор не раз отмечал, что эффективность — аспект, который он хочет улучшить. За игроком, который действует правильно и всегда ставит команду выше личных амбиций, легко пойти», — сказано в статье.