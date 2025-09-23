Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Быков назвал главную мотивацию ЦСКА и «Зенита» в борьбе за Суперкубок Единой лиги

Быков назвал главную мотивацию ЦСКА и «Зенита» в борьбе за Суперкубок Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский защитник и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков высказался в преддверии Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025, который начнётся завтра, 23 сентября.

«Суперкубок — статусный турнир, и тем не менее он предсезонный. Поэтому, думаю, тренеры в первую очередь рассмотрят Суперкубок как площадку для отработки своих замыслов. Но отсутствие международных игр у российских клубов должно побудить у них желание завоевать трофей.

А у иностранных команд будет мотивация обыграть сильные клубы, коими являются ЦСКА и «Зенит». Пусть победит сильнейший на сегодняшний день», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

«Чемпионат» будет активно освещать Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Сейчас читают:
Суперкубок — экзамен для всех: и для наших клубов, и для Единой лиги. Причины очевидны Суперкубок — экзамен для всех: и для наших клубов, и для Единой лиги. Причины очевидны
На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир? На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android