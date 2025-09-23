Быков назвал главную мотивацию ЦСКА и «Зенита» в борьбе за Суперкубок Единой лиги

Бывший российский защитник и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков высказался в преддверии Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025, который начнётся завтра, 23 сентября.

«Суперкубок — статусный турнир, и тем не менее он предсезонный. Поэтому, думаю, тренеры в первую очередь рассмотрят Суперкубок как площадку для отработки своих замыслов. Но отсутствие международных игр у российских клубов должно побудить у них желание завоевать трофей.

А у иностранных команд будет мотивация обыграть сильные клубы, коими являются ЦСКА и «Зенит». Пусть победит сильнейший на сегодняшний день», — цитирует Быкова «Матч ТВ».